Ο Παναθηναϊκός προσέφερε επαγγελματικό συμβόλαιο σε άλλο ένα «παιδί» της Ακαδημίας του, τον 18χρονο Σωτήρη Τερζή, ο οποίος «έδεσε» το μέλλον του με το «τριφύλλι» έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Τερζής γεννήθηκε στο Μαρούσι στις 11 Αυγούστου 2007 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2012 στον ΑΕΠΟΡ, στη συνέχεια αγωνίστηκε στα Καλύβια και στον Πανιώνιο. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2023, έπειτα από μία σειρά δοκιμαστικών όπου έπεισε τους ανθρώπους της ομάδας για την αξία του.

Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ19 και μάλιστα κλήθηκε και στην Εθνική ομάδα Κ19. Συνολικά μετράει 24 συμμετοχές με 2 γκολ την τελευταία διετία με την ομάδα Νέων του Παναθηναϊκού.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Σωτήρης Τερζής ανέφερε: «Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μένα η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό.

Αποτελεί ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια και τις θυσίες που έχω κάνει, αλλά παράλληλα το ξεκίνημα μιας νέας, πιο απαιτητικής πορείας. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι με στήριξαν σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».