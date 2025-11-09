Το πιο δύσκολο ματς από τότε που έχει έρθει στη χώρα μας, προετοιμάζει αμέσως μετα τη νίκη των «πρασίνων» επί της Μάλμε για το Europa League ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Μαδριλένος τεχνικός θα υποδεχθεί (21:00, COSMOTE SPORT 1 HD) με τον Παναθηναϊκό τον φορμαρισμένο ΠΑΟΚ έχοντας ως στόχο δύο πράγματα.

Να δώσει συνέχεια στις νίκες μετά από αυτή στη Σουηδία απέναντι στη Μάλμε στο πρωτάθλημα και να καλύψει εν μέρει το χαμένο έδαφος από την κορυφή μετά την ήττα της περασμένης αγωνιστική από τον Βόλο.

Την περσινή χρονιά με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο, οι πράσινοι τα κατάφεραν στις δύο αναμετρήσεις του ΟΑΚΑ. Νίκη με 2-1 στο παιχνίδι των play offs, ενώ επικράτησαν αντιστοίχως στην κανονικά διάρκεια με 3-1. Αυτό είναι το καλύτερο σερί τους με τους Θεσσαλονικείς από τον Μάρτιο του 2015, ψάχνοντας για πρώτη φορά από τότε την τρίτη νίκη.

Τα ρεκόρ μάλιστα διαφοροποιούνται όταν οι αναμετρήσεις διεξάγονται στο “Απόστολος Νικολαΐδης”. Πριν την ήττα με 2-3 στα προπέρσινα play offs, είχαν προηγηθεί δύο σερί ισοπαλίες και μια νέα μετά 2022, όταν οι πράσινοι είχαν επικρατήσει ξανά για το πρωτάθλημα.

Τη φετινή χρονιά ο ΠΑΟΚ μοιάζει να είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα βάσει της απόδοσης του τελευταίου διαστήματος, ωστόσο, το τριφύλλι ανεξαρτήτως έδρας (ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο), έχει γνωρίσει μόλις μια ήττα (με 1-0 από τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική των play offs ) στο γήπεδο τους στα τελευταία 19 παιχνίδια.

Το πρώτο που θα επιδιώξει να κάνει ο τεχνικός τους Παναθηναϊκού σ’ αυτό σ’ αυτό το ματς, είναι να βρει την ισορροπία που θέλει ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση, προκειμένου η ομάδα του να μην παρουσιαστεί ευάλωτη απέναντι τον ΠΑΟΚ. Το δεύτερο να μπορέσει να συνδυάσει την αγωνιστική της ταυτότητα με τα δυνατά σημεία του αντιπάλου, καθώς οι ποδοσφαιριστές του Ρασβάν Λουτσέσκου έχουν βρει διάφορους τρόπους, αλλά και πρωταγωνιστές στο σκοράρισμα εσχάτως.

Τα πλάνα του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ επίσης καλείται ν’ αντιμετωπίσει και πάλι αρκετές απουσίες. Μπορεί και χθες να μην ανακοινώθηκε αποστολή (το κάνει ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο μήνα), ωστόσο, είναι σίγουρο πως θα λείψουν και σ’ αυτήν την αναμέτρηση οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες, ενώ δεν συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες να βρεθούν μέσα πρωτίστως ο Σβιντέρσκι και δευτερευόντως ο Πελίστρι.

Ο Πολωνός έχει υποστεί τράβηγμα, ο δεύτερος βρίσκεται σε προσπάθεια επανόδου μετά από πολύμηνη απουσία.

Επιπροσθέτως, αν και έχει καλύψει το χαμένο έδαφος μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του, σε επάνοδο βρίσκεται και ο Μπακασέτας, που μπορεί να πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής κόντρα στη Μάλμε, αλλά και απόψε δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός.

Όσον αφορά τα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ, δεν αναμένεται να κάνει μεγάλες διαφοροποιήσεις συγκριτικά με το ματς της Πέμπτης.

Πιθανότατα θα επανέλθει κάτω από τα δοκάρια ο Ντραγκόφσκι, αν και η εξαιρετική εμφάνιση του Λαφόν στη Σουηδία έχει βάλει σε σκέψεις τον Ισπανό. Στην άμυνα επίσης μοιρασμένες πιθανότητες για το βασικό σχήμα έχουν οι Πάλμερ – Μπράουν και Ίνγκασαν για τη θέση του δεξιού στόπερ, δίπλα στους Τουμπά, Κώτσιρα και Κυριακόπουλο.

Στη μεσαία γραμμή οι Τσιριβέγια – Τσέριν, μπροστά τους ο Τζούριτσιτς, στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής οι Ζαρουρί και Τετέ, ενώ στην κορυφή της επίσης θα βρεθεί ο Πάντοβιτς, με τον Γερεμέγεφ να ξεπερνά την ίωση που τον είχε κρατήσει εκτός προπονήσεων προηγουμένως.

Επιμέλεια: Δ.Κ.