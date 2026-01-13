Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τρίτης (13/1), την προετοιμασία του εν όψει του νοκ-άουτ αγώνα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Άρη (14/1, 20:30, COSMOTE SPORT 1 HD), με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος έμεινε εκτός, λόγω ενοχλήσεων στο γαστροκνήμιο.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκανε ο Σίριλ Ντέσερς. Στις προπονήσεις ενσωματώθηκε ο Αλμπάν Λαφόν, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και συμπεριλήφθηκε και στην αποστολή του αγώνα απ’ τον Ράφα Μπενίτεθ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, ενώ στο πρόγραμμα συμμετείχε κι ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα της Τετάρτης (14/1), αφήνοντας εκτός, τον Ταμπόρδα. Στην 24μελή αποστολή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Νεμπής, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.