Η ΔΕΑΒ επέβαλλε αποκλεισμό μίας αγωνιστικής στην έδρα του Παναθηναϊκού για ρίψεις κροτίδων και πυροτεχνημάτων, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ και έτσι οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν χωρίς κόσμο τον ΠΑΟΚ στην 6η αγωνιστική των playoffs στο τελευταίο παιχνίδι του στην ιστορική του έδρα.

Στο «τριφύλλι» θα προσπαθήσει να πετύχει αναστολή της άμεσης εφαρμογής της απόφασης για το «Απόστολος Νικολαΐδης» και παράλληλα θα τιμωρήσει με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο κι απόκτησης εισιτηρίου διαρκείας, όσους με τη συμπεριφορά τους στο προηγούμενο παιχνίδι ενδέχεται να στερήσουν από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού τη δυνατότητα να παραβρεθούν στη Λεωφόρο στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Εάν δεν επιτευχθεί η αναστολή της ποινής, οι «πράσινοι» προτίθενται να τιμήσουν σε μελλοντικό χρόνο την ιστορική έδρα τους όπως αρμόζει.