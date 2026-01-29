Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» αναζητούν τη νίκη στο ματς για την 8η και τελευταία αγωνιστική της league phase του Europa League.
Παναθηναϊκός – Ρόμα 0-0 (COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.
Ρόμα (Γκεσπερίνι): Γκολίνι, Μαντσίνι, Ζιολκόβσκι, Γκιλάρντι, Τσέλικ, Πισίλι, Κριστάντε, Ελ Αϊνάουΐ, Τσιμίκας, Σουλέ, Πελεγκρίνι.