Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη διερεύνηση της αγοράς για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και σύμφωνα με το έγκυρο γερμανικό Kicker έχει ρωτήσει για την περίπτωση του Ντένις Γκάιγκερ της Χοφενχάιμ.

Ο 27χρονος Γερμανός μέσος (1,73 μ.) αγωνίζεται κυρίως στη θέση «8», ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο ως αμυντικό χαφ, όσο και πιο προωθημένος. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που γνωρίζει άριστα το περιβάλλον της Χοφενχάιμ, καθώς βρίσκεται στον σύλλογο από το 2009, έχοντας ανέβει στην πρώτη ομάδα το 2016.

