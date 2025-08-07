Στις 21:00 (Cosmote Sport 1) θα αρχίσει στο ΟΑΚΑ το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι «πράσινοι» άφησαν πίσω τους τον αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς στα προκριματικά του Champions League, αν και πραγματοποίησαν καλές εμφανίσεις απέναντι στους «τζερς», και θα προσπαθήσουν να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση στα πλέι οφ της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.

Το έργο των παικτών του Ρουί Βιτόρια πάντως προβλέπεται δύσκολο, καθώς απέναντί τους έχουν έναν αντίπαλο επιπέδου Champions League, που στον προηγούμενο γύρο κατάφερε να αποκλείσει την Μπεσίκτας των ακριβών μεταγραφών και του «πανάκριβου» ρόστερ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Ιωαννίδη και Μπακασέτα, που βρίσκονται στα… πιτς λόγω μυϊκών τραυματισμών.

Η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί στο αποψινό ματς ο Παναθηναϊκός δεν έχει εκπλήξεις.

Ο Ρουί Βιτόρια διατηρεί το δίδυμο των Τσιριβέγια-Μαξίμοβιτς στα χαφ, δίνοντας φανέλα βασικού στον Τετέ για να στηρίξει τη μεσοεπιθετική γραμμή, πίσω από τον Σφιντέρσκι, με τους Πελίστρι και Τζούρισιτς να είναι στα δύο «φτερά» της επίθεσης.

Στα γκολπόστ θα βρεθεί και πάλι ο Ντραγκόφσκι, ενώ, από δεξιά προς αριστερά η άμυνα απαρτίζεται από τους Κώτσιρα, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι – Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια – Τετέ, Πελίστρι, Τζούρισιτς – Σφιντέρσκι