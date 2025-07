Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (COSMOTE SPORT 2 HD) το τρίτο φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού επί αυστριακού εδάφους.

Πιο συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τη Σάλκε, σε ένα ματς που έχουν παραταχθεί με αρκετές απουσίες.

Κι αυτό γιατί, πέραν των Τσέριν, Νίκα και Φικάι, που έμειναν εκτός αποστολής του σημερινού φιλικού, λόγω των μικροτραυματισμών, ο Ρουί Βιτόρια δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στους Ιωαννίδη (ίωση), Τσιριβέγια (προφυλάχθηκε, λόγω σφιξιμάτων που νιώθει) και Μλαντένοβιτς (απουσιάζει με άδεια λόγω ενός οικογενειακού ζητήματος).

Το «τριφύλλι» αγωνίζεται απέναντι στους «βασιλικούς μπλε» με σύστημα 4-2-3-1.

Ο Ντραγκόφσκι βρίσκεται κάτω από τα γκολπόστ, με τους Βαγιαννίδη, Γέντβαϊ, Τουμπά και Κυριακόπουλος να σνυθέτουν την τετράδα στην άμυνα.

Οι Σιώπης, Μαξίμοβιτς βρίσκονται στον άξονα, ο Μπακασέτας κινείται σε ελεύθερο ρόλο, με τους Τετέ και Πελίστρι να είναι στα άκρα και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Παναθηναϊκός-Σάλκε 0-0

Γκολ:

Κίτρινες: Τουμπά (Παναθηναϊκός)

Κόκκινες:

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης , Γέντβαϊ, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μαξίμοβιτς, Μπακασέτας, Τετέ, Πελίστρι, Σβιντέρσκι.

Our starting 11 for the friendly match against FC Schalke 04. #paofc #panathinaikos #preseason25_26 pic.twitter.com/9IEq0YmRlo

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 9, 2025