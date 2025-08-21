Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» ψάχνουν τη νίκη κόντρα στους Τούρκους στο πρώτο ματς για τα play off του Europa League.
Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Πελίστρι, Τετέ, Σφιντέρσκι.
Σάμσουνσπορ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Τόμασον, Βαν Ντρόγκελεν, Σάτκα, Γιάβρου, Γιουκσέλ, Κίλιντς, Εντσάμ, Μακουμπού, Ντιματά, Μουαντιλματζί.