Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» ψάχνουν τη νίκη κόντρα στους Τούρκους στο πρώτο ματς για τα play off του Europa League.

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 0-0 (Cosmote Sport 1)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Πελίστρι, Τετέ, Σφιντέρσκι.

Σάμσουνσπορ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Τόμασον, Βαν Ντρόγκελεν, Σάτκα, Γιάβρου, Γιουκσέλ, Κίλιντς, Εντσάμ, Μακουμπού, Ντιματά, Μουαντιλματζί.

