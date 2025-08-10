Ο χρόνος έχει αρχίσει και πιέζει έντονα και στον Παναθηναϊκό βρίσκονται στην αναζήτηση του δεξιού μπακ που θα καλύψει το κενό που άφησε ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Ένα από τα πολλά ονόματα που έχουν ακουστεί είναι του Νταβίντε Καλάμπρια, του οποίου η υπόθεση, όπως έχουμε αναφέρει, είναι πάρα πολύ δύσκολη και λόγω των οικονομικών απαιτήσεων του πρώην αρχηγού της Μίλαν, αλλά και λόγω του ενδιαφέροντος πολλών ομάδων του εξωτερικού.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, φαίνεται ότι θέλει τον Καλάμπρια και προσπαθεί να πείσει τον ποδοσφαιριστή να έρθει στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, Παναθηναϊκός και Καλάμπρια (1.76μ.) έχουν εντείνει τις επαφές και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ούτως ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή και να πειστεί ο 28χρονος δεξιός μπακ να φορέσει την πράσινη φανέλα.