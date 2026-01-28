Σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 22χρονου χαφ, Ετιέν Καμαρά βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.

Ο κεντρικός μέσος αναμένεται να καλύψει το κενό του ρόστερ του στο «6» και στο «8».

Ο ύψους 1,91 ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο έως το 2027 και στα χαρακτηριστικά του είναι η ταχύτητα που μπορεί να δώσει στο παιχνίδι, η αντοχή και η τεχνική.

Έχει περάσει από τις Ουντινέζε και Χάντερσφιλντ, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της US Torcy της Γαλλίας. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί και στην Ανζέ.

Φέτος έχει 21 συμμετοχές στην πρωτάθλημα Βελγίου με 1 γκολ και 2 ασίστ.