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Χωρίς τον Αζεντίν Ουναΐ θα πορευτεί στο μεγαλύτερο μέρος της εφετινής σεζόν ο Παναθηναϊκός, καθώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο στην περίπτωση τραυματισμού του Αζεντίν Ουναΐ.
Όπως έδειξε η δεύτερη μαγνητική, στην οποία υπεβλήθη ο ο Μαροκινός χαφ, έχει υποστεί πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού και θα αναγκαστεί να περάσει το κατώφλι του χειρουργείου.
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