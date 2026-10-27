Χωρίς τον Αζεντίν Ουναΐ θα πορευτεί στο μεγαλύτερο μέρος της εφετινής σεζόν ο Παναθηναϊκός, καθώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο στην περίπτωση τραυματισμού του Αζεντίν Ουναΐ.

Όπως έδειξε η δεύτερη μαγνητική, στην οποία υπεβλήθη ο ο Μαροκινός χαφ, έχει υποστεί πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού και θα αναγκαστεί να περάσει το κατώφλι του χειρουργείου.

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