Άτυχος στάθηκε ο Παύλος Παντελίδης. Ο ποδοσφαιριστής των «πράσινων» υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης κατά τη διάρκεια του 45λεπτου φιλικού αγώνα προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Kallithea στο Κορωπί και θα μπει άμεσα στο χειρουργείο!

Ο Παντελίδης αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου αργά το βράδυ της Παρασκευής (31/07), προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Ο χρόνος της απουσίας του θα καθοριστεί μετά την επέμβαση, ωστόσο αναμένεται να μείνει για αρκετό καιρό μακριά από την ενεργό δράση.