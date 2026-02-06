Στο… 90’ του χειμερινού μεταγραφικού παραθύρου ο Παναθηναϊκός «χτύπησε» και πάλι, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς από τη Σλάβεν Μπελούπο.

Οι «πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον κροατικό σύλλογο έναντι του ποσού των 5,2 εκατ ευρώ, το οποίο συνιστά ρεκόρ πώλησης για την ομάδα της Αδριατικής, εντάσσοντας στο δυναμικό τους τον 20χρονο μεσοεπιθετικό.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έχει ύψος 1,78 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως «δεκάρι», ωστόσο μπορεί να παίξει παράλληλα στα άκρα της επίθεσης αλλά και ως «8άρι».

Προέρχεται από εξαιρετικές εμφανίσεις με την Σλάβεν Μπελούπο, έχοντας καταγράψει την τρέχουσα σεζόν 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και Κύπελλο της χώρας, με απολογισμό επτά γκολ και έξι ασίστ.

Συνολικά με τη Σλάβεν Μπέλουπο είχε 65 συμμετοχές έχοντας 15 τέρματα και 10 ασίστ.

Ο Γιάγκουσιτς είναι το 8ο «χειμερινό» μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού (ή 9ο με την επιστροφή του Κάτρη απ’ τον δανεισμό του) και πήρε τη φανέλα με το Νο88.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς από τη Σλάβεν Μπέλουπο της Κροατίας! Ο 20χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την όγδοη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2005 στην Κοπρίβνιτσα της Κροατίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία εννέα ετών στην ακαδημία της Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Στα 16 του μεταπήδησε στη Σλάβεν Μπέλουπο, με την οποία έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 18 του χρόνια. Στα 19 του κλήθηκε στην Κ21 της Κροατίας ενώ πριν λίγους μήνες δέχθηκε κλήση στην εθνική Ανδρών της Κροατίας χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Στον Παναθηναϊκό θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 88.

Καλωσορίζουμε τον Αντριάνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!”