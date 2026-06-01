Στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος αναλαμβάνει και επίσημα την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τους «πράσινους».

Ο Νίστρουπ έχει υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν και έρχεται μαζί με το επιτελείο του, το οποίο αποτελείται από στενούς του συνεργάτες στην Κοπεγχάγη. Στο προπονητικό τιμ θα βρίσκονται βοηθοί, αναλυτές και ειδικοί φυσικής κατάστασης, με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρως οργανωμένου επιτελείου.

