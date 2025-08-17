Αργά το βράδυ του Σαββάτου (16/8) υποδέχτηκε τον Νταβίντε Καλάμπρια στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός. Η άφιξη της πτήσης του Ιταλού μπακ με προορισμό το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ήταν προγραμματισμένη για τις 23:00, όταν και στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον περίμεναν οι άνθρωποι των «πρασίνων» για να τον μεταφέρουν στο ξενοδοχείο και σήμερα Κυριακή (18/8) να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν μετά τ’ αποτελέσματα θα υπογράψει με τους «πράσινους» τριετές συμβόλαιο.

Ο Ιταλός μπακ θα καλύψει το κενό που άφησε ο Γιώργος Βαγιαννίδης στη δεξιά μεριά της άμυνας με τη μετακίνησή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.