Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός έφτασε σήμερα στην Ελλάδα μαζί με το επιτελείο του και πλέον μετρά αντίστροφα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού».
Ο Μπενίτεθ θα παρουσιαστεί το Σάββατο (δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ώρα έναρξης της) μία ημέρα πριν την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR για την Stoiximan Super League.
Μάλιστα ο Παναθηναϊκός έχει μεταθέσει την προγραμματισμένη του επιστροφή νωρίτερα από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας (την Παρασκευή), ώστε ο έμπειρος κόουτς να έχει μία πρώτη επαφή με τους ποδοσφαιριστές του, πριν το παιχνίδι για την όγδοη στροφή της Super League με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης την προσεχή Κυριακή (26/10, 17:30).
