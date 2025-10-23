Στην Αθήνα αφίχθη την Πέμπτη ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος, ως γνωστόν, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, για να αναλάβει τα «ηνία» της ομάδας.

Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός έφτασε σήμερα στην Ελλάδα μαζί με το επιτελείο του και πλέον μετρά αντίστροφα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού».

Ο Μπενίτεθ θα παρουσιαστεί το Σάββατο (δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ώρα έναρξης της) μία ημέρα πριν την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR για την Stoiximan Super League.