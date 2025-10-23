Στην Αθήνα αφίχθη την Πέμπτη ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος, ως γνωστόν, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, για να αναλάβει τα «ηνία» της ομάδας.
Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός έφτασε σήμερα στην Ελλάδα μαζί με το επιτελείο του και πλέον μετρά αντίστροφα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού».
Ο Μπενίτεθ θα παρουσιαστεί το Σάββατο (δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ώρα έναρξης της) μία ημέρα πριν την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR για την Stoiximan Super League.

Μάλιστα ο Παναθηναϊκός έχει μεταθέσει την προγραμματισμένη του επιστροφή νωρίτερα από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας (την Παρασκευή), ώστε ο έμπειρος κόουτς να έχει μία πρώτη επαφή με τους ποδοσφαιριστές του, πριν το παιχνίδι για την όγδοη στροφή της Super League με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης την προσεχή Κυριακή (26/10, 17:30).

