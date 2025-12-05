Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει λίαν συντόμως απ’ τον Παναθηναϊκό και τη θέση του διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος ο Γιώργος Τζαβέλλας, με τις επίσημες ανακοινώσεις να ακολουθούν μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Ο παλαίμαχος άσος που είχε το συγκεκριμένο πόστο στο «τριφύλλι» τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, είδε το ρόλο του και την παρουσία του εντός των αποδυτηρίων του Παναθηναϊκού να συρρικνώνεται, μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο οργανόγραμμα της «πράσινης» ΠΑΕ.

Ειδικά μετά την έλευση των δύο νέων διευθυντών της ομάδας, του αθλητικού διευθυντή Στέφανου Κοτσόλη και του τεχνικού διευθυντή, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, που ανέλαβαν τα ηνία του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο Τζαβέλλας δεν είχε πια «αντικείμενο» στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού, καθώς όλα είχαν περάσει στην ευθύνη των διευθυντών.

Ο Τζαβέλλας έδωσε το «παρών» στο «Γ. Καλαφάτης» στην προπόνηση της Παρασκευής (5/12) και είχε μία συνομιλία με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, όπου ενημερώθηκε πως οι δρόμοι τους θα πρέπει πλέον να χωρίσουν.

Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο αν θα υπάρξει μία τρόπον τινά «αντικατάστασή» του με ένα πρόσωπο που θα αναλάβει καθήκοντα γενικού αρχηγού στον Παναθηναϊκό, για να βρίσκεται στον πάγκο στα παιχνίδια της ομάδας. Αυτό θα ξεκαθαρίσει στα επόμενα 24ωρα, αν κι έχουν εξεταστεί ήδη κάποιες περιπτώσεις.

Γενικά οι μεγάλες αλλαγές στο «πράσινο» οργανόγραμμα θα συνεχιστούν σε όλα τα επίπεδα, με επόμενο στάδιο την πλήρη αναδιάρθρωση του τμήματος σκάουτινγκ, όπου έχουν γίνει ήδη κινήσεις που θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες μέρες.