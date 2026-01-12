Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πέμπτη του μεταγραφή στο φετινό χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, μετά τις προσθήκες των Ανδρέα Τεττέη, Σωτήρη Κοντούρη, Παύλου Παντελίδη και Λούκας Τσάβες.

Η υπόθεση του Άλεξ Κραλ βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, με την ομάδα να κινείται διακριτικά για την ολοκλήρωσή της. Τη διαδικασία χειρίζεται ο τεχνικός διευθυντής του Συλλόγου, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ο 27χρονος Τσέχος μέσος, ύψους 1,86 μ., μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι από την Ουνιόν Βερολίνου, γεγονός που διευκολύνει τη γερμανική ομάδα να τον παραχωρήσει έναντι χρηματικού αντιτίμου, αφού δεν βρίσκεται στα σχέδια του προπονητή Στέφεν Μπάουγκαρτ.

Ο Κραλ έχει λάβει θετική αξιολόγηση από τον προπονητή Μπενίτεθ, καθώς διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητά για τη μεσαία γραμμή, ενώ παράλληλα ο Παναθηναϊκός αναζητά και μια ακόμα πιο δημιουργική λύση για τη θέση «8».

Ο μέσος αγωνίζεται στην Ουνιόν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και σε 42 συμμετοχές σε Bundesliga, Champions League και Κύπελλο Γερμανίας έχει καταγράψει ένα γκολ και μία ασίστ. Με την Εθνική Τσεχίας μετρά 48 συμμετοχές και έχει σκοράρει τρεις φορές.

Προτού μετακομίσει στη Γερμανία, ο Κραλ είχε φορέσει τις φανέλες σημαντικών ευρωπαϊκών Συλλόγων, όπως η Σλάβια Πράγας, η Γουέστ Χαμ, η Σπαρτάκ Μόσχας, η Σάλκε και η Εσπανιόλ.