Στις 21:30 ανοίγει τα χαρτιά του ο Γιάννης Αλαφούζος.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα παραχωρήσει συνέντευξη, η οποία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους του «τριφυλλιού» και όχι μόνο, καθώς στη διάρκειά της θα δώσει απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον του Συλλόγου.

Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου θα μεταδοθεί από το ΣΚΑΪ Hybrid και σε Live Streaming από τα κανάλια της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ωστόσο θα έχετε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσετε και από την τηλεόραση της «Ζούγκλας».

Στη συνέντευξη θα συμμετέχουν συνολικά έξι αθλητικά Μέσα, με τον Πάνο Βόγλη να έχει τον συντονισμό της.

Πιο αναλυτικά:

ATΗLETIKO – Μιχάλης Τσώχος

ERA ΣΠΟΡ – Σήφης Βοτζάκης

SDNA – Βασίλης Παπαθεοδώρου

SPORT24 – Παντελής Βλαχόπουλος

SPORT-FM – Βάιος Τσούτσικας

GAZZETA – Δημήτρης Κωνσταντινίδης