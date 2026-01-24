Υπό το βλέμμα του Γιάννη Αλαφούζου πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, με την οποία ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των «πρασίνων» εν όψει του αυριανού εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» βρέθηκε το Σάββατο στο Κορωπί και είχε συνομιλίες τόσο με τους ανθρώπους της ομάδας, όσο και με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τη συντριβή με 4-0 από την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και, όπως είναι φυσικό, θέλει να κάνει μία νέα αρχή στη Super League, αρχής γενομένης από το κυριακάτικο ματς (25/1, 19:30, Novasports Prime) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.