Ο Παναθηναϊκός δεν σταματά να ψάχνει ποιοτικές προσθήκες για να ενισχύσει το ρόστερ του ενόψει των κρίσιμων υποχρεώσεων της σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, το «τριφύλλι» έχει βάλει στο στόχαστρο τον 24χρονο στόπερ της Ιντεπεντιέντε, Κέβιν Λομονάκο.

Ο δημοσιογράφος Ρoντρίγκο Ροσέτι αναφέρει πως οι «πράσινοι» βρίσκονται σε επαφή με τον παίκτη και αναμένεται να καταθέσουν επίσημη προσφορά εντός των επόμενων 24 ωρών. Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως αυτές οι ώρες είναι καθοριστικές για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

