Αντίστροφα για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο μετρούν στον Παναθηναϊκό, προκειμένου να αποκτηθούν παίκτες που θα ενισχύσουν τους «πράσινους» στην διεκδίκηση των στόχων τους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Όσον αφορά τη μεσαία γραμμή, ένας παίκτης που έχει προταθεί στο «τριφύλλι» και η … υποψηφιότητά του εξετάζεται από τους ανθρώπους του Συλλόγου είναι ο Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ.

Ο 29χρονος Δανός εντάχθηκε στο δυναμικό του αγγλικού Συλλόγου το καλοκαίρι του 2019, ενώ στη διάρκεια της επαγγελματικής καριέρας του έχει αγωνιστεί ακόμη στη Νόρντζελαντ (2015-18), προτού τη σεζόν 2018-19 … ξενιτευτεί για την Ισπανία, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της Θέλτα. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο έχει οψιόν γι’ ακόμη ένα χρόνο, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν θα γίνει χρήση της.

Την τρέχουσα σεζόν μετράει συνολικά 17 συμμετοχές σε Premier League και League Cup (14+3) με απολογισμό 3 γκολ (2+1) και μια ασίστ (στο League Cup). Συνολικά στη θητεία του στις «μέλισσες» μετράει 250 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, όπου πέτυχε 15 γκολ και μοίρασε 30 ασίστ.

Είναι διεθνής με την εθνική Δανίας, με την οποία έκανε ντεμπούτο σε ένα φιλικό με τα Νησιά Φερόε στις 7 Οκτωβρίου 2020. Από τότε έχει φορέσει 30 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο και πέτυχε το «παρθενικό» γκολ του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στη νικηφόρα (8-0) αναμέτρηση της 28ης Μαρτίου 2021 με τη Μολδαβία στην πόλη Χέρνινγκ της Δανίας, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ του 2022.