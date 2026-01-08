Στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League (11/1, 21:00, Cosmote Sport 1), όπως ανακοίνωσε επίσημα η διοργανώτρια αρχή.

Η αλλαγή έδρας αποφασίστηκε λόγω των εργασιών πλήρους αντικατάστασης του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», οι οποίες ξεκίνησαν το χθες πρωί.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Stoiximan Super League, το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 στις 21:00 στο Ολυμπιακό Στάδιο, αντί της Λεωφόρου.