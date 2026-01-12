Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα διεξαχθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Άρη (14/1, 20:30, Cosmote Sport 1) για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» αποφάσισαν να δώσουν έξτρα χρόνο στο νέο χορτάρι της Λεωφόρου.

Για το σκοπό αυτό έγινε αυτοψία στον αγωνιστικό χώρο του «Απόστολος Νικολαΐδης», στην οποία μετείχε και το τεχνικό επιτελείο, όπου και πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση.

Έτσι, οι πράσινοι απέστειλαν αίτημα στην ΕΠΟ και ο αγώνας με τους Θεσσαλονικείς για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.