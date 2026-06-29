Ο Παναθηναϊκός αναζητεί αριστερό μπακ και από την στιγμή που η υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ δεν προχωράει, στο «τριφύλλι» εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις.

Μία από αυτές είναι ο Νταβίντ Μέλερ Βόλφε. Ο Νορβηγός αριστερός αμυντικός ανήκει από το περασμένο καλοκαίρι στη Γουλβς, με την οποία υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 26 συμμετοχές και δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τους «λύκους», οι οποίοι στο τέλος της χρονιάς υποβιβάστηκαν από την Premier League.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό των Άγγλων αγωνίστηκε στην πατρίδα του με τις Μπέργκεν, Μπραν και Ασάνε, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Ολλανδία, όπου φόρεσε τη φανέλα της Άλκμααρ, τη διετία 2023-25.

Ο 24χρονος άσος είναι διεθνής με την Εθνική ανδρών της Νορβηγίας, στην οποία έκανε ντεμπούτο το Νοέμβριο του 2023, παίζοντας και στα 90 λεπτά στο νικηφόρο (2-0) φιλικό με τα Νησιά Φαρόε στο Όσλο. Από τότε μετράει 24 συμμετοχές στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με απολογισμό ένα γκολ.