Ένα νέο όνομα προστίθεται στη μεταγραφική ατζέντα του Παναθηναϊκού. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το γερμανικό Kicker, οι «πράσινοι» έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Άλεξ Κραλ, τον 27χρονο αμυντικό μέσο της Ουνιόν Βερολίνου.

Ο Τσέχος διεθνής χαφ δεν έχει ενεργό ρόλο φέτος στην ομάδα του Βερολίνου, γεγονός που τον ωθεί στην αναζήτηση ενός συλλόγου όπου θα μπορεί να έχει πιο ουσιαστική παρουσία. Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, επιδιώκει να προσθέσει βάθος ,αλλά και ποιότητα στον άξονα και σύμφωνα με το δημοσίευμα, εμφανίζεται διατεθειμένος να κινηθεί για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

