Ο Παναθηναϊκός φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς της Αλ Νασρ για τον μεσαίο άξονα, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Το όνομα του έμπειρου Κροάτη μέσου έχει «βγει» στο προσκήνιο των μεταγραφικών στόχων των «πράσινων», με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Αγωνιστικά, ο Μπρόζοβιτς ξεχωρίζει για τον οργανωτικό του ρόλο στο κέντρο, την ικανότητά του στη διαχείριση του ρυθμού του παιχνιδιού και την καλή του τεχνική. Έχει αποδείξει πως μπορεί να συνδυάσει δημιουργία με αμυντική συνέπεια, διαθέτοντας καλή αντίληψη στον χώρο και ικανότητα να ξεκινά επιθέσεις από τον άξονα. Παράλληλα, μπορεί να αναλάβει την κατοχή και τη διανομή της μπάλας με ασφάλεια, στοιχεία που τον κάνουν χρήσιμο σε συστήματα που θέλουν έλεγχο και ισορροπία στο κέντρο.

Ο Μπρόζοβιτς που έχει εμπειρία σε υψηλό επίπεδο με την Ίντερ όμως δεν ενδιαφέρει μόνο τον Παναθηναϊκό, αλλά και την Γιουβέντους, η οποία εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, με τον Κονούρ να εκτιμάει πως όλο αυτό το μεταγραφικό παιχνίδι γύρω του έχει εκτοξεύσει το κόστος μιας πιθανής μεταγραφής του στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Στην Αλ Νασρ, που αγωνίζεται τα τελευταία δυόμισι χρόνια, ο 33χρονος μέσος μετράει 105 αγώνες, 8 γκολ και 22 ασίστ.