O Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 4) τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Με πολλά προβλήματα απουσιών, αλλά με θετική αύρα απ’ το νικηφόρο σερί των τελευταίων εβδομάδων, η ομάδα του Μπενίτεθ ψάχνει την πρώτη εντός έδρας νίκη της στην εφετινή διοργάνωση, που θα τη φέρει σε θέση ισχύος για την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Για τους «πράσινους» απουσιάζουν οι τραυματίες Λαφόν, Πελίστρι, Κυριακόπουλος, Ρενάτο Σάντσες, ο τιμωρημένος Σιώπης, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Ντέσερς, Γεντβάι, Μαντσίνι και Γερεμέγεφ.

Τα δύο μεγάλα «διπλά» του «τριφυλλιού» στη Βέρνη (4-1) και στο Μάλμε (1-0), έχουν δώσει έναν «αέρα» στους «πράσινους», κάλυψαν εν πολλοίς την εντός έδρας γκέλα με τους Γκόου Αχεντ Ιγκλς (ήττα 2-1 στο ΟΑΚΑ), όμως για να «εξαργυρωθούν» βαθμολογικά, θα πρέπει οι «πράσινοι» να πάρουν το «τρίποντο» απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές Αυστρίας, που θεωρούνται ως μία απ’ τις πιο «σκληρές» ομάδες της διοργάνωσης.

Διαιτητής του αγώνα έχει οριστεί ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ντάβιντε Ιμπεριάλε, Καλέντ Μπαχρί και 4ο Λούκα Τζουφέρλι. Στο VAR θα είναι ο Ιταλός Βαλέριο Μαρίνι και AVAR Ντανιέλ Ντοβέρι.

Με τρεις κεντρικούς αμυντικούς στο ματς ο Παναθηναϊκός

Την απόφαση να διαφοροποιήσει το σύστημα του Παναθηναϊκού στο αποψινό ματς πήρε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός παρέταξε το τριφύλλι με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και ως εκ τούτου η ελληνική ομάδα αγωνίζεται με διάταξη 3-4-3.

Κάτω από τα γκολπόστ πήρε θέση ο Ντραγκόφσκι, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ινγκασον και Τουμπά να συνθέτουν την τριάδα των στόπερ.

Ο Καλάμπρια έχει πάρει όλη την πλευρά δεξιά, ενώ ο Ζαρουρί κινείται ως αριστερός μπακ/χαφ.

Κεντρικοί μέσοι είναι οι Τσέριν και Μπακασέτας, με τους Τζούριτσιτς, Τετέ και Σβιντέρσκι να αποτελούν την τριάδα της επίθεσης.

Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Παναθηναϊκός: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, Τζούριτσιτς, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σβιντέρσκι.

Στουρμ Γκρατς: Κρίστενσεν, Μίτσελ, Άιβου, Γκέιρχοφερ, Κάριτς, Στάνκοβιτς, Τσουγκουανί, Ρόζγκα, Κιτεϊσβίλι, Μαλόουν, Γιάτα.