Με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια έφτασε στη διακοπή του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι», που έχουν την ψυχολογία στα ύψη, είναι μία από τις οκτώ ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που έχουν κατορθώσει να έχουν μόνο νίκες στα πρωταθλήματά τους.

Στις υπόλοιπες επτά ξεχωρίζει η Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία που τρέχει επίσης με 5/5, ενώ 4/4 έχει η Ντόρτμουντ των Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Την καλύτερη επίδοση έχει πετύχει η Μπαρτσελόνα στην LaLiga με 7/7, ενώ ίδιο ρεκόρ τρέχει και η Πόρτο στην Πορτογαλία.

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