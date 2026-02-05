Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την ήττα με 1-0 σκορ από τον ΠΑΟΚ, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, έχοντας στρέψει την προσοχή του στο προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» άρχισαν την Πέμπτη την προετοιμασία τους για το κυριακάτικο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους παίκτες που αγωνίστηκαν βασικοί χθες στη Λεωφόρο να ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δούλεψαν αρχικά στο γυμναστήριο και στη συνέχεια στο γήπεδο με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι.

Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Κώτσιρας, ενώ θεραπεία συνέχισαν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς και Ντέσερς.

Από τη μεριά του ο Τουμπά παρέμεινε για ακόμη μία ημέρα εκτός προπόνησης, εκτός λόγω ίωσης.