Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Σε… γάμο θα καταλήξει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το «φλερτ» του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει πλήρης συμφωνία, κι έτσι το μόνο που απομένει για να αναλάβει ο Ισπανός την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού», είναι να πέσουν οι υπογραφές.

Ως γνωστόν την υπόθεση χειρίστηκε προσωπικά ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ προχώρησε σε απευθείας συζητήσεις με τον πολύπειρο προπονητή, ο οποίος στο παρελθόν έχει καθίσει μεταξύ άλλων στους πάγκους της Λίβερπουλ και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Την ώρα λοιπόν που οι «πράσινοι» διέψευδαν νωρίτερα τις πληροφορίες που ήθελαν τον Ισπανό να αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό ήταν σε πλήρη εξέλιξη η προσπάθεια του ιδιοκτήτη των «πρασίνων» να πείσει τον 65χρονο τεχνικό, η οποία, εν τέλει απέδωσε καρπούς.

Κι αυτό γιατί, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια και απομένουν τα τυπικά για να πάρει ο Μπενίτεθ τα κλειδιά των αποδυτηρίων της ομάδας.

Θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου

Για να πειστεί βέβαια ο πολύπειρος τεχνικός να αναλάβει τον Παναθηναϊκό χρειάστηκε ο Γιάννης Αλαφούζος να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Πιο συγκεκριμένα κατέθεσε στον Μπενίτεθ μία μυθική πρόταση, η οποία θα τον καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 65χρονος τεχνικός θα εισπράττει 4 εκατ. ευρώ ετησίως μαζί με το επιτελείο του, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο 2,5 ετών, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Μένει πλέον να ξεκαθαριστεί το πότε θα πιάσει επισήμως δουλειά στο «τριφύλλι» ο Μπενίτεθ. Το πιθανότερο πάντως είναι να κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας, μετά το ματς με τη Φέγενορντ.

Ο 65χρονος τεχνικός έχει ένα λαμπερό βιογραφικό, με παρουσία στους πάγκους μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, όπως οι Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι και Νάπολι.

Μάλιστα με τους πρωταθλητές Αγγλίας πανηγύρισε το Champions League στον αλήστου μνήμης τελικό της Κωνσταντινούπολης, το 2005.

Το προπονητικό του όνομα το έφτιαξε στη Βαλένθια, με την οποία πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο UEFA, ενώ έχει κατακτήσει και την κούπα του Europa League το 2013 ως τεχνικός της Τσέλσι.