Ο Έλτον Φικάι έλυσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην πολωνική Γκόρνικ Ζάμπρζε, με τους «πράσινους» να διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Ο 20χρονος Αλβανός αριστερός μπακ, είναι προϊόν των ακαδημιών του Παναθηναϊκού, στον οποίο βρίσκεται από το 2022.

Το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό εξέπνεε το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο ο ποδοσφαιριστής αναζητούσε μία ομάδα που θα του έδινε την εμπιστοσύνη και τον χρόνο να παίξει και να εξελιχθεί, με το πολωνικό πρωτάθλημα να είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Με την πρώτη ομάδα του «τριφυλλιού», μετράει συνολικά πέντε συμμετοχές, οι τρεις εκ των οποίων φέτος, για τον θεσμό του Κυπέλλου.