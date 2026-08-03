Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού αποκλειστικά μέσω του ίντερνετ και μέσω συνδέσμου στην επίσημη ιστοσελίδα της «πράσινης» ΠΑΕ, τέθηκαν από τις 14:00 της Δευτέρας (3/8) τα εισιτήρια της ρεβάνς με την ΤΣΚΑ Σόφιας για τον Γ’ προκριματικό του Conference League που θα διεξαχθεί την Τρίτη (11/8, 20:30) στο «Vasil Levski» της Σόφιας.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «πράσινης» ΠΑΕ για τον τρόπο διάθεσης:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 14:00, ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 (11/08, στις 20:30), στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League. Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται σε 20 ευρώ.

Για την έκδοση κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώριση των παρακάτω στοιχείων. Υπάρχει δυνατότητα αγοράς έως τεσσάρων (4) εισιτηρίων ανά συναλλαγή.

* Ονοματεπώνυμο

* Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

* Κινητό τηλέφωνο

* Διεύθυνση e-mail

Τα εισιτήρια θα διατεθούν σε φυσική μορφή και θα παραδοθούν στους φιλάθλους κατόπιν επικοινωνίας από το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεδομένης της επαρκούς διαθεσιμότητας εισιτηρίων, αλλά και του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που απομένει έως την αναμέτρηση, η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί απευθείας στο κοινό».