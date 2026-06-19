Ο Παναθηναϊκός οριστικοποίησε τα φιλικά της καλοκαιρινής προετοιμασίας του. Το «τριφύλλι» θα δώσει τέσσερα ματς από 1 έως 15 Ιουλίου, με την πρόβα τζενεράλε να πραγματοποιείται στις 15/7 στην Αυστρία κόντρα στη Ραπίντ Βιέννης.

Αναλυτικά οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά:

-Την 1η Ιουλίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) την Χέλμοντ Σπορτ στην Ολλανδία

-Στις 4 Ιουλίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) τον Άγιαξ στο Έρμελο της Ολλανδίας.

-Στις 11 Ιουλίου στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) την Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο.

-Στις 15 Ιουλίου στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) την Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία.