Λίγο μετά τις 02:10 τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/9) και σχεδόν τρεις ώρες από την άφιξη του Ταμπόρδα (23:15), θα «προσγειωθεί» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Σίριλ Ντέσερς.

Ο επιθετικός των Ρέιντζερς καταφθάνει στην Ελλάδα για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη στη θέση του βασικού φορ, ενισχύοντας την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νιγηριανός επιθετικός έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την φανέλα της σκωτσέζικης ομάδας. Στο «Old Firm» Ρέιντζερς και Σέλτικ έμειναν στο 0-0.