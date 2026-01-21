Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος, ως γνωστόν, θα αποτελέσει την πιο ακριβή αγορά, που έχουν κάνει ποτέ οι «πράσινοι», με συνολικό κόστος που θα φτάσει τα 8.430.000 ευρώ.

Ο 20χρονος Αργεντινός αριστερός εξτρέμ υπεβλήθη σήμερα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι είναι «ταύρος».

Έτσι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα υπογράψει την Πέμπτη (22/1) το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί επίσημα από το «τριφύλλι».

Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε έμειναν στην Αθήνα κι ο Στέφανος Κοτσόλης με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, προκειμένου να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες γύρω απ’ τον Αντίνο, αλλά και την υπόθεση του Κραλ και θα ταξιδέψουν την Πέμπτη (22/1) για τη Βουδαπέστη.