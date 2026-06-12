Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα για τον Παναθηναϊκό ο Γιάννης Κώτσιρας. Μετά από 5 χρόνια κοινής πορείας οι δύο πλευρές θα ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής χωριστούς δρόμους.

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