Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα για τον Παναθηναϊκό ο Γιάννης Κώτσιρας. Μετά από 5 χρόνια κοινής πορείας οι δύο πλευρές θα ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής χωριστούς δρόμους.
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Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα για τον Παναθηναϊκό ο Γιάννης Κώτσιρας. Μετά από 5 χρόνια κοινής πορείας οι δύο πλευρές θα ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής χωριστούς δρόμους.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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