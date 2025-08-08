Επισημοποιήθηκε το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Γιούρι Λοντίγκιν, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν το βράδυ της Παρασκευής (8/8) την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον 35χρονο γκολκίπερ, ο οποίος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Λεβαδειακό.

H σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο 35χρονος τερματοφύλακας αποκτήθηκε το 2022 και βοήθησε την ομάδα με τις ικανότητες και την εμπειρία του, δίνοντας πάντοτε τον καλύτερο εαυτό του. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας το 2024.

Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική διαδρομή του».