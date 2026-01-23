Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα από τον Παναθηναϊκό απ’ το απόγευμα της Παρασκευής (23/1) ο Γιώργος Νίκας, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον 25χρονο μέσο. Ο Νίκας δέχθηκε να «χαρίσει» τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με το «τριφύλλι» προκειμένου να μείνει ελεύθερος.

Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από Ατρόμητο, Παναιτωλικό, αλλά και την πρώην ομάδα του, τον Λεβαδειακό, όμως για την ώρα ο ίδιος έχει θέσει ως προτεραιότητά του μία μεταγραφή στο εξωτερικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Νίκα.

Ο Γιώργος αποκτήθηκε το 2023 από τον Λεβαδειακό, παραμένοντας εκεί μία σεζόν υπό τη μορφή δανεισμού. Στον 1,5 χρόνο παρουσίας στον Παναθηναϊκό κατέγραψε 9 συμμετοχές.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».