Οριστικά εκτός πλάνων του Παναθηναϊκού τίθεται η περίπτωση του Αλεξ Κραλ. Παρότι το «τριφύλλι» δούλεψε επί μακρόν τον Τσέχο μέσο της Ουνιόν Βερολίνου και έφτασε σε προχωρημένο στάδιο επαφών, η τελική απόφαση της διοίκησης είναι να μην προχωρήσει στη μεταγραφή του.

Οι «πράσινοι» είχαν κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο του Κραλ, ωστόσο παράλληλα κινούνταν διακριτικά και για μία ακόμη λύση στη μεσαία γραμμή, αφήνοντας την υπόθεση του 27χρονου χαφ σε αναμονή. Το τελευταίο διάστημα, οι εξελίξεις έγειραν οριστικά την πλάστιγγα προς άλλη κατεύθυνση.

