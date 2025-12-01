Ο Παναθηναϊκός στερήθηκε για περισσότερο από δύο μήνες τον Σίριλ Ντέσερς εξαιτίας του τραυματισμού που υπέστη στην ποδοκνημική την επομένη του αγώνα με τους Γιούνγκ Μπόις στη Βέρνη (26/9), με τον 30χρονο φορ να επιστρέφει σε… δράση το βράδυ της Κυριακής (30/11) μπαίνοντας ως αλλαγή στα τελευταία 17 λεπτά με τις καθυστερήσεις του αγώνα των «πράσινων» με την ΑΕΚ.

Η ουσία για το «τριφύλλι», ωστόσο, είναι πως θα… ξαναχάσει τον Ντέσερς κι ο λόγος αυτή τη φορά θα είναι τα τελική του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής!

Ο 30χρονος άσος κλήθηκε επίσημα τη Δευτέρα (1/12) απ’ τον ομοσπονδιακό τεχνικό των «σούπερ αετών», Έρικ Τσελέ για να συμμετάσχει στην τελική φάση του African Cup of Nations, που θα διεξαχθεί απ’ τις 21 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026 στο Μαρόκο.

Παρά το γεγονός πως είχε να κληθεί στην Εθνική του απ’ το «παράθυρο» του Σεπτεμβρίου και τα ματς με τη Ρουάντα (1-0) και τη Ν. Αφρική (1-1, είχε μία ασίστ), «μπήκε» στην τελική αποστολή για τη διοργάνωση, στην οποία η Νιγηρία θα συμμετάσχει στον 3ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει διαδοχικά την Τανζανία (23/12), την Τυνησία (27/12) και την Ουγκάντα (30/12).

Με ανοικτό… δρόμο για να προχωρήσει και στις νοκ-άουτ φάσεις, ως μία απ’ τις παραδοσιακές «δυνάμεις» του αφρικανικού ποδοσφαίρου, με μεγάλα αστέρια της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής όπως ο Βίκτορ Οσιμέν.

Ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να μπορέσει να δώσει το «παρών» ο Ντέσερς μέχρι και στο παιχνίδι της 14ης Δεκεμβρίου με τον Βόλο στη Λεωφόρο για την 14η αγωνιστική της Super League προτού φύγει για την Εθνική Ομάδα της χώρας του.

Δεδομένα πάντως θα χάσει το ματς Κυπέλλου με την Καβάλα (17/12), αλλά βεβαίως το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 21 Δεκεμβρίου, στον τελευταίο επίσημο αγώνα του Παναθηναϊκού για το 2025. Εκεί ο Ράφα Μπενίτεθ θα σχεδιάσει τα πλάνα του με διαθέσιμους επιθετικούς τους Κάρολ Σφιντέρσκι και Μίλος Πάντοβιτς, καθώς ο Άλεξ Γερεμέγεφ δεν υπολογίζεται σ’ αυτή τη φάση δεδομένου ότι μένει ελεύθερος απ’ την 1η Ιανουαρίου 2026.

Εφόσον ο Ντέσερς συνεχίσει στα γήπεδα του Μαρόκου και τον Ιανουάριο, ο Παναθηναϊκός θα έχει… ενισχύσεις απ’ την πρώτη μέρα του 2026, καθώς θα επισημοποιηθεί και τυπικά η μεταγραφή του Ανδρέα Τεττέη, με τον 24χρονο διεθνή Έλληνα φορ να εντάσσεται στο ρόστερ του «τριφυλλιού».

Τέλος, μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και με τους άλλους τρεις διεθνείς Αφρικανούς (Λαφόν/Ακτή Ελεφαντοστού, Τουμπά/Αλγερία, Ζαρουρί/Μαρόκο), με πιθανότερη την κλήση του Λαφόν, ο οποίος ήταν σταθερό μέλος τους τελευταίους μήνες στην ιβοριανή ομάδα.