Το όνομα του Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, με νέο δημοσίευμα να αναφέρει ότι ο Μαροκινός μέσος θα ήθελε να φορέσει ξανά τα πράσινα.

Σύμφωνα με το Transferred, ο 26χρονος διεθνής επιδιώκει την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από την ομάδα. Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο μόνο εύκολο δεν μπορεί να θεωρηθεί καθώς ο Ουναΐ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Τζιρόνα έως το 2031 και η ισπανική ομάδα αξιώνει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr