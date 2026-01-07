Την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Κυριακής (11/1, 21:00) με τον Πανσερραϊκό, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο «Γ. Καλαφάτης», με τους Κυριακόπουλο, Πάντοβιτς και Κοντούρη να ακολουθούν ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Ο Ντέσερς έκανε θεραπεία, ενώ ο Λαφόν παραμένει συνεχίζει να απουσιάζει λόγω της παρουσίας του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, δουλειά στην τακτική και παιχνίδι σε μικρό χώρο.