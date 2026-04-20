Προπόνηση είχε ο Παναθηναϊκός λίγες ώρες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, στο τελευταίο ντέρμπι στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Ζαρουρί που είχε μείνει εκτός αποστολής για το ντέρμπι με τους Πειραιώτες λόγω ενοχλήσεων στη μέση, έκανε θεραπεία, ενώ ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ-Μπράουν.

Από εκεί και πέρα, ατομικό έκανε ο Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς και Σισοκό.

Όσοι αγωνίστηκαν περισσότερο από 45 λεπτά στο κυριακάτικο ματς, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.