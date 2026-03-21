Ολοκληρώθηκε με προβλήματα σήμερα (21/3), η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, εν όψει της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, για την 26η αγωνιστική της Super League.

Οι πράσινοι επέστρεψαν σήμερα στο γήπεδο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να επιλέγει την αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι με τους «Αρκάδες». Από αυτή, απουσιάζει το όνομα του Μούσα Σισοκό, ο οποίος υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr