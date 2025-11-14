Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης
Γνωστή έγινε σήμερα η ημέρα της συνέντευξης που είχε προαναγγείλει εδώ και καιρό ότι θα δώσει ο Γιάννης Αλαφούζος.
Πιο συγκεκριμένα αυτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 21:30 και μάλιστα θα προβληθεί από το ΣΚΑΪ Hybrid.
Στη διάρκειά της ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα τοποθετηθεί για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.
Θα είναι μια ανοιχτή συζήτηση με κορυφαίους αθλητικούς δημοσιογράφους, στην οποία ο Γιάννης Αλαφούζος θα μιλήσει για όλα τα θέματα που αφορούν το «τριφύλλι».
Συντονιστής της συνέντευξης θα είναι ο Πάνος Βόγλης.