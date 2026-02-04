Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (4/2, 20:30, COSMOTE SPORT 1 HD) στη Λεωφόρο τον ΠΑΟΚ για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας σε μία αναμέτρηση που αποτελεί κομβικό σταθμό για τους πράσινους. Το Κύπελλο έχει αναδειχθεί ως ο πιο ρεαλιστικός στόχος της σεζόν, δεδομένης της δύσκολης θέσης της ομάδας στο πρωτάθλημα και η νίκη απόψε θα δώσει πολύτιμο προβάδισμα πρόκρισης εν όψει της ρεβάνς στην Τούμπα.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο Σαντίνο Αντίνο, ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ που αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού με κόστος 8.430.000 ευρώ. Ο νεαρός επιθετικός, που φορά τη φανέλα με το νούμερο 10, έκανε το ντεμπούτο του στο πρόσφατο 3-0 επί της Κηφισιάς δείχνοντας καλά δείγματα προσαρμογής και αναμένεται να ξεκινήσει βασικός. Παρά τη νεαρή του ηλικία, ο Αντίνο καλείται να σηκώσει μεγάλο βάρος στις πλάτες του. Ο διεθνής της Αργεντινής U20, που έφτασε μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου U20 το 2025, έχει ταλέντο, ταχύτητα και δημιουργικότητα. Στη Γοδόι Κρουζ είχε 8 γκολ και 5 ασίστ σε 37 αγώνες πρωταθλήματος, ενώ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας με 2,1 επιτυχημένα τάκλιν ανά ματς, χαρακτηριστικό που τον κάνει ιδανικό για το σύστημα του Μπενίτεθ. Μένει να δούμε εάν έχει και την ψυχική ικανότητα θα «σηκώσει» αυτό το βάρος στο πρώτο του ουσιαστικά σοβαρό τεστ από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα.

Το κλειδί για τον Παναθηναϊκό θα είναι η ισορροπία ανάμεσα στην επιθετική δημιουργία και την αμυντική πειθαρχία. Ο Μπενίτεθ πρέπει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα και τη δημιουργικότητα του Αντίνο στα άκρα, τη φυσική κατάσταση και την εμπειρία του επίσης νεοαποκτηθέντα Σισοκό στη μεσαία γραμμή και την ποιότητα του Τεττέη στα τελειώματα για να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό.

