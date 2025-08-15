Ο Νταβίντε Καλάμπρια είπε το πολυπόθητο «si» στην πρόταση του Παναθηναϊκού και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο «τριφύλλι».

Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ ήταν ο μεγάλος στόχος των «πρασίνων» για να αντικαταστήσει τον Γιώργο Βαγιαννίδη στο δεξί άκρο της άμυνας, με τις δύο πλευρές να έρχονται εν τέλει σε συμφωνία.

Μάλιστα, ο διεθνής ακραίος οπισθοφύλακας αναμένεται στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (16/8).

Πιο συγκεκριμένα θα πατήσει σε ελληνικό έδαφος στις 23:00, προκειμένου μία ημέρα αργότερα να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ιταλό διεθνή μπακ προβλέπει τριετές «κλειστό» συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές λίγο πάνω απ’ τα 2 εκατ. ευρώ.