Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

«Πύρρειος» αποδείχθηκε η -μεγάλη- νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής (9/11), για το «τριφύλλι», καθώς θα χάσει για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες τον Γιώργο Κυριακόπουλο, λόγω του τραυματισμού που υπέστη στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου (αντικαταστάθηκε στο 50’ από τον Μλαντένοβιτς).

Ο διεθνής αριστερός μπακ των «πράσινων» υπέστη οστικό οίδημα στον αστράγαλο και ξεκίνησε θεραπείες, αλλά σε πρώτη φάση, όπως όλα δείχνουν, θα χάσει τα παιχνίδια με τον Πανσερραϊκό (23/11), την Στουρμ Γκρατς (27/11) και την ΑΕΚ (30/11).

Θλάση α’ βαθμού στο δικέφαλο (τράβηγμα) «έδειξε» η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Γιάννης Κώτσιρας και θα μείνει εκτός για 10-15 μέρες, όντας οριακά έτοιμος για τα ματς με την Στουρμ Γκρατς και την ΑΕΚ. Η σημερινή (11/11), πρώτη προπόνηση της εβδομάδας πραγματοποιήθηκε παρουσία του νέου Αθλητικού Διευθυντή του Συλλόγου, Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος ήταν διαρκώς στο πλευρό του Ράφα Μπενίτεθ.

Οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, αφού όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι. Ατομικά προπονήθηκαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες.